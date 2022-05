Iașul va deveni capitala modei în această lună Romanian Creative Week (RCW) 2022 a fost prezentat, in premiera, marți, 3 mai, in cadrul unei ample conferințe de presa organizate de Primaria Municipiului Iași, la care au participat primarul Mihai Chirica, precum și mai mulți reprezentanți ai RCW. A doua ediție a celui mai important eveniment dedicat industriilor creative romanești va avea loc in perioada 20 – 30 mai, in capitala Moldovei, fiind organizat de Federația Patronatelor din Industriile Creative, Primaria Municipiului Iași, Palas, Ministerul Culturii, Complexul Muzeal Național Moldova Iași, Muzeul Național al Literaturii Romane Iași,… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

