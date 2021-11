Iaşul şi Clujul, David şi Goliat A face comparatie pe domeniul sportiv intre cele doua mari metropole culturale este aproape un non-sens, iar sansele de a reduce ecartul sunt utopice, intrucat Clujul n-are de gand sa se opreasca. Dulcele Targ si Heidelbergul de Transilvania, doua borne care fac cinste, cel putin pe acest palier, spiritualitatii romanesti. Doua orase mari, frumoase, de aproximativ acelasi calibru. Chiar si statisticile demografice oscileaza, cand Iasul, cand Clujul trecand in fata. Fiecare dintre aceste doua orase are specificitati aparte, unele ardelenesti, altele moldovenesti si toti cei care le viziteaza le… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

