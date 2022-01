Stiri pe aceeasi tema

- Primele doze de vaccin pediatric impotriva COVID-19 vor ajunge in Romania in perioada 21-25 ianuarie, anunța Ministerul Sanatații. Prima tranșa livrata in Romania va fi de 114.000 de doze de vaccin care vor fi distribuite la centrele de vaccinare pentru a fi administrate copiilor din grupa de varsta…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a confirmat, miercuri seara, la Antena 3, ca certificatul va fi introdus dupa o creștere de 3 saptamani consecutive cu o rata de 1,5 ori. „O sa fie tot un certificat electronic pentru ca nu avem cum sa-l validam in alt mod. Principiul este urmatorul: este un certificat…

- Din cauza situatiei grele prin care a trecut si bunica sa din Romania, jucatoarea de tenis a fost nevoita sa ia o decizie radicala.Pentru a vedea mai multe detalii despre acest subiect, accesati realitateasportiva.net.

- Medicul Sandra Alexiu marturisește, intr-o postare online, ca a avut nevoie de ore intregi pentru a convinge doua surori bolnave de Covid sa mearga spital. Pentru una dintre ele avea sa fie prea tarziu, fiind raspusa de infecția cu SARS-CoV-2. „Acum doua saptamani am primit rezultatul testelor lor,…

- Medicul Sandra Alexiu a relatat pe Facebook una dintre dramele pandemiei in care doua surori au refuzat sa mearga la spital deși erau bolnave. Pentru una a fost prea tarziu, cealalta regreta, a povestit doctorița. Acum doua saptamani am primit rezultatul testelor lor, doua surori pe care nici nu mai…

- Anunțul a fost facut joi de OMS Europa, Hans Kluge. Conform datelor OMS, spitalizarile asociate COVID-19 au crescut de mai mult de doua ori in ultima saptamana. „OMS s-a declarat ingrijorata de rata de transmitere foarte preocupanta a maladiei COVID-19 in Europa.Suntem, din nou, epicentrul pandemiei.Rata…

- Pentru prima data dupa saptamana 5-11 iulie, numarul cazurilor noi de COVID-19 in Romania in ultima saptamana este mai mic decat cel din saptamana precedenta. 15 saptamani consecutive de creștere au generat cel mai puternic val al pandemiei de pana acum. Sau, cel puțin, valul cu cele mai multe cazuri…

- La doar cinci saptamani de la inceputul noului an școlar, elevii sunt deja intr-o vacanța de 2 saptamani, cu posibilitate de prelungire „la nevoie”. Aceasta vacanța forțata nu reprezinta altceva decat o incercare de reducere a numarului de cazuri de COVID-19 din Romania, autoritațile fiind de parere…