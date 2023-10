Stiri pe aceeasi tema

- O vacanța cu prietenele s-a lasat cu urmari destul de urate pentru Iasmina Halas. Blondina s-a confrunat cu grave probleme de sanatate și a fost nevoita sa stea la pat. Ce a pațit și cum s-a intamplat totul.

- In ediția de astazi de la Romani de ocazie, Celia Novo a primit o scrisoare de la un profesor de la Facultatea de Medicina. Tanara recunoaște ca iși dorește sa iși faca o cariera in acest domeniu și ca urmeaza sa mearga la un interviu.

- Alina Ceușan, in varsta de 31 de ani, este ua dintre cele mai apreciate influencerițe, este casatorita și are un baiețel. Vedeta se menține intr-o forma de invidiat și a dezvaluit secretul ei. Aceasta prefera o dieta echilibrata, bazata in mare parte pe salate și pește, dar și orez. De asemenea, consuma…

- Kourtney Kardashian a fost supusa unei intervenții chirurgicale de urgența in timpul sarcinii sale din cauza unei complicații medicale neașteptate. Vestea despre aceasta intervenție medicala neașteptata a starnit o unda de ingrijorare in randul fanilor. Cu ce complicație s-a confruntat in sarcina.

- Claudia Snik a devenit oficial mamica. Artista dat naștere unui baiețel. Nu a durat mult, iar cel mic a facut cunoștiința cu comunitatea brunetei de pe Instagram. Vedeta a postat mai multe poze cu cel mic. Ce nume special a ales vedeta pentru el? Claudia Shik este mamica Familia Claudiei Shik s-a marit…

- CFR Cluj a caștigat fara emoții partida de la Voluntari, scor 4-1. Daniel Birligea (23 de ani), atacantul ardelenilor, a vorbit despre succesul echipei sale, dar și despre convocarea in premiera la echipa naționala pentru meciurile cu Israel și Kosovo. Atacantul clujean este fericit pentru seria de…

- In urma cu aproximativ doua saptamani, Nicoleta Dragne și-a botezat cel de-al doilea fiu, iar petrecerea care a urmat dupa slujba de creștinare a fost una de vis, organizata intr-un local superb, la care au participat artiști de renume și oamenii dragi familiei ei. La scurt timp dupa fericitul eveniment,…

- Oana Roman trece prin clipe grele. Intr-un clip postat pe Instagram, vedeta le-a marturisit urmaritorilor ei ca trece printr-o perioada mai dificila. Mama vedetei se pare ca nu se afla intr-o stare prea buna, lucru care o intristeaza pe vedeta. Oana Roman, sfașiata de durere Oana Roman se numara printre…