Stiri pe aceeasi tema

- Inventivitatea hotilor nu are limite.Un autovehicul al Postei Romane a fost jefuit in cursul zilei de azi.Hotii au furat catalizatorul masinii.Autovehiculul se afla in zona garii din Constanta.Sursa foto: ZIUA de Constanta ...

- Politistii din cadrul Postului de poliție Rușețu și Postului de poliție C.A.Rosetti, in urma verificarilor efectuate au identificat principalii banuiți in cazul unor furturi – 3 barbați cu varste cuprinse intre 24 și 47 de ani, toți din C.A.Rosetti.

- O romanca insarcinata, in varsta de 22 de ani, a fost urmarita si atacata de doi falsi carabinieri in Roma. Atacatorii i-au furat 11.000 de euro. Tanara a fost dusa la spital cu o ambulanta, transmite Digi24 , care citeaza Il Messaggero. Tanara romanca insarcinata era cu scuterul pe Via Prenestina din…

- Teribila scena s-a petrecut chiar ieri, in vreme ce fata se deplasa pe Via Prenestina, din Roma. Scuterul pe care se afla romanca in varsta de 22 de ani a fost blocata de masina din care au coborat cei doi barbati, care s-au legitimat drept carabinieri si au chestionat-o pe femeie, somand-o sa arate…

- Oamenii legii s-au sesizat din oficiu și in urma verificarilor au identificat doi minori de 11 și, respectiv 13 ani, ambii din Babadag.Hoții au acționat pe timp de noapte, cand nimeni nu se mai afla pe strada. Cercetarile continua pentru a vedea daca minorii au comis și alte infracțiuni.

- O cunoscuta cantareața de muzica populara a fost jefuita in miez de noapte, in timp ce se afla la un eveniment privat unde avea o cantare! Iata marturiile uluitoare ale artistei de la locul jafului!

- Hoții nu mai au nimic sfint. Biserica din satul Prajila, raionul Florești a fost pradata, acum doua zile. Din interiorul bisericii au fost sustrase obiecte de cult bisericesc. Cazul a fost inregistrat la poliție, iar in prezent, aceștia sint in cautarea suspecților. Potrivit ofițerului de presa al INspectoratului…

- Hoții nu mai au nimic sfant. Biserica din satul Prajila, raionul Florești a fost pradata, acum doua zile. Din interiorul bisericii au fost sustrase obiecte de cult bisericesc. Cazul a fost inregistrat la poliție, iar in prezent, aceștia sunt in cautarea suspecților.