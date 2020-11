Guvernarea liberala a schimbat radical paradigma economica a Romaniei, in ultimul an, a declarat sambata liderul PNL Iasi, Costel Alexe.



"In acest an, de cand se afla la guvernare, Executivul a schimbat radical paradigma economica a Romaniei, de la consumul pagubos pe care l-am resimtit cu totii in guvernarea social democrata, la o dezvoltare prin investitii masive si fonduri guvernamentale. In acest an, desi nu ne-am fi dorit, principala preocuparea a fost limitarea raspandirii noului coronavirus. A fost anul in care Guvernul Romaniei a investit cel mai mult din ultimii 20 de ani…