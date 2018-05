Iaşi: Zece sancţiuni, date şoferilor vitezomani prinşi de poliţişti cu ajutorul pistolului radar Zece sanctiuni au fost aplicate, marti, de politistii ieseni, in timpul unei actiuni pe DE 583, in care au folosit un pistol radar care poate inregistra viteza unui vehicul de la o distanta de peste un kilometru.



Politistii au actionat cu pistolul radar pe drumul european 583, pe raza comunei Schitul Duca. In mai putin de o ora, ei au aplicat peste zece sanctiuni contraventionale soferilor vitezomani. Cea mai mare viteza inregistrata de pistolul radar a fost de 86 de kilometri/ora, inregistrata in dreptul unei localitati.



"Aparatul este primul de acest gen pe care il primesc… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 130 de soferi s-au ales cu amenzi pentru viteza peste 180 km/h pe autostrada, saptamana trecuta. Politistii au depistat si doi conducatori auto care rulau cu viteza de 225 km/h. Unul circula pe A1 Sibiu-Deva si avea permisul suspendat, iar celalalt, de naționalitate saudita, a fost oprit pe A3…

- De astazi, polițiștii Serviciului Rutier au in dotare cinemometru de masurare a vitezei tip TruCam, au transmis reprezentanții IPJ Vrancea. Polițiștii au ieșit chiar astazi in strada, pe E85, spre Dumbraveni, pentru a depista șoferii care circula cu viteza. Prin intermediul acțiunii…

- In ultimele 24 de ore, politistii buzoieni cu atributii pe linie rutiera au continuat desfasurarea de activitati la nivelul intregului judet in scopul prevenirii si combaterii principalelor cauze generatoare de accidente, precum si in vederea combaterii conducerii autovehiculelor sub influenta bauturilor…

- Mai multi ieseni au fost amendati sambata de catre politistii Biroului Rutier Iasi dupa ce au fost depistati cu radarul. Din cele 24 de sanctiuni date soferilor, 12 au fost pentru depasirea regimului de viteza. „La data de 12 mai, politistii au actionat pentru prevenirea principalelor cauze generatoare…

- Soferii care vor fi prinsi in trafic de politisti la volanul unor masini cu Inspectia Tehnica Periodica expirata vor ramane fara talon si fara placutele de inmatriculare si vor fi amendati, fara drept de circulatie. Acelasi lucru este valabil si daca masina a fost cumparata sau vanduta, dar nu a fost…

- Polițiștii din cadrul Biroului Rutier Pitești au acționat pe raza municipiului pentru prevenirea accidentelor de circulație produse pe fondul neadaptarii vitezei la condițiile de drum. Astfel, polițiștii l-au depistat pe M.R., de 24 de ani, din comuna Bughea de Sus, care conducea un autoturism pe strada…

- Politistii Brigazii Autostrazi si Misiuni Speciale a Politiei Romane au depistat, saptamana trecuta, 57 de persoane care conduceau cu viteze de peste 180 km h. Cea mai mare viteza inregistrata a fost de 218 km h, pe autostrada A3. Potrivit Politiei Romane, in perioada 2 ndash; 6 mai a.c., politistii…

- Politistii de frontiera de la Jimbolia au depistat doi cetateni, unul din Kosovo si unul din Turcia, care au incercat sa treaca ilegal frontiera din Serbia in Romania, cu ajutorul unei calauze ce avea dubla cetațenie sarbo-franceza. Seara trecuta, in jurul orei 23.30, politistii de frontiera au observat…