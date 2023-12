Iași: Voiau să semneze actele de divorț „amiabil”. Soțul s-a răzgândit și a înjunghiat-o O femeie a fost injunghiata de soțul ei chiar in fața unei primarii din județul Iași. Aceasta incerca sa depuna actele de divorț. Luni dimineața, cei doi soți au mers la sediul primariei din Balcești, județul Iași, pentru a semna divorțul amiabil. Cand au ajuns in fața primariei, soțul s-a razgandit și nu a mai vrut sa semneze. El a venit inarmat cu un cuțit, iar in momentul in care au ajuns in fața ofițerului de stare civila a inceput scandalul. Barbatul a fugarit femeia prin curtea instituției, reușind sa o prinda și sa o loveasca de mai multe ori cu cuțitul. Din primele informații, femeia are… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

