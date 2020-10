Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al Mitropoliei Moldovei si Bucovinei, Constantin Sturzu, adauga ca, in acest context, racla cu sfintele moaște nu va mai fi scoasa din Catedrala Mitropolitana pentru a fi depusa pe baldachinul din curte in data de 8 octombrie, ci „atunci cand numarul mare de credincioși ar impune…

- Autoritatile iesene le interzic credinciosilor sa atinga racla cu moastele Sfintei Cuvioase Parascheva, in timp ce accesul in zona Catedralei Mitropolitane va fi permis doar persoanelor care locuiesc in Iasi. Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Iasi sustine, intr-un comunicat de presa, ca…

- Arhiepiscopia Iașilor a luat act de decizia Comitetului național pentru situații de urgența potrivit careia, participarea credinciosilor la evenimente va fi permisa doar persoanelor care au domiciliul sau resedinta in localitatea respectiva. Purtatorul de cuvant al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei,…

- Sute de credinciosi au stat, luni, la o coada formata pe zeci de metri pentru a se inchina la moastele Sfintei Cuvioase Parascheva, cu cateva zile inainte ca racla sa fie scoasa din Catedrala Mitropolitana din Iasi. Oamenii au spus ca au vrut astfel sa evite aglomeratia care se va crea in urmatoarele…

- Autoritațile locale, județene și reprezentanții Mitropoliei Moldovei și Bucovinei au stabilit protocoale foarte stricte pentru ceea ce se anunța cel mai dificil eveniment organizat pana acum in pandemie la Iași: pelerinajul la moaștele Sfintei Parascheva din Iași.Deși acesta ar fi trebuit sa inceapa…

- In acest an, moastele Sfintei Cuvioase Parascheva vor fi scoase din Catedrala Mitropolitana Iasi la 8 octombrie si vor fi asezate, timp de o saptamana, pe catafalcul din fata catedralei, pentru a fi venerate de pelerini. Purtatorul de cuvant al Mitropoliei Moldovei si Bucovinei, Constantin Sturzu, a…

- Potrivit unui comunicat al Mitropoliei Moldovei si Bucovinei, racla va ramane asezata in baldachinul din curtea Mitropoliei timp de o saptamana si vor fi create culoare speciale pentru pelerini. ”Pentru a se evita o concentrare a inchinatorilor de-a lungul a doar cateva zile, racla cu moastele…