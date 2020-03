Iaşi: Primarul Mihai Chirica, implicat într-un accident rutier Primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica, a fost implicat, aseara, intr-un accident rutier. Masina condusa de edil s-a ciocnit cu un alt autoturism in interesectia semaforizata de la Moara de Foc din muncipiu. Mihai Chirica a suferit doar contuzii, dar a fost preluat de o ambulanta si transportat la spital pentru investigatii. Soferul si pasagera din celalalt autoturism au fost transportati, de asemenea, la unitatea de primiri urgente, avand contuzii minore. Alcooltestul a stabilit ca niciunul dintre soferi nu consumase bauturi alcoolice. Politistii urmeaza sa stabileasca exact cum s-a produs… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

