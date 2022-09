Primarul Mihai Chirica a anuntat, marti, ca municipalitatea va adera la programul de casare a masinilor uzate lansat de Ministerul Mediului, Apelor Si Padurilor – Administratia Fondului Pentru Mediu. Potrivit sursei citate, programul ‘rabla local’ de la Iasi va debuta pe 23 septembrie. Vor fi primite pentru casare doar autovehicule mai vechi de 15 ani care se afla in proprietatea persoanelor fizice de cel putin 5 ani. In schimbul acestor autovehicule, proprietarul urmeaza sa primeasca un stimulent in valoare de 3.000 lei, jumatate din suma fiind suportata din bugetul local. ‘Este un program gestionat…