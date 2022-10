Iaşi: Pelerinajul la racla Sfintei Cuvioase Parascheva începe pe 8 octombrie Pelerinajul organizat la Iasi cu prilejul praznuirii Hramului Sfintei Cuvioase Parascheva, considerata a fi ocrotitoarea Moldovei, va incepe sambata, 8 octombrie, a anuntat Lucian Apopei, directorul de comunicare al Arhiepiscopiei Iasilor. Potrivit acestuia, pe 8 octombrie, de la ora 6,00, va incepe procesiunea cu moastele Sfintei Cuvioase Parascheva, soborul de slujitori ai Catedralei Mitropolitane urmand a aseza racla Sfintei spre inchinare in baldachinul special amenajat in curtea Mitropoliei Moldovei si Bucovinei. La fel ca pana acum, pelerinii care vor veni in acea perioada la Iasi se vor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

