Iaşi: Maşină care aducea sacii cu voturi la BEJ, lovită de un şofer beat; două persoane rănite O masina in care se aflau sacii cu voturile dintr-o sectie din judetul Iasi a fost lovita de un alt vehicul, condus de barbat care se afla sub influenta alcoolului. "Este vorba despre un accident in care a fost implicat un autoturism in care se aflau membrii sectiei de votare 453 din Grajduri. Vinovat de producerea accidentului rutier este soferul celeilalte masini, care a fost depistat cu alcoolemie. O echipa de interventie rapida s-a deplasat la locul accidentului si a preluat buletinele de vot. Acum acestea se afla in siguranta. Membrii sectiei de votare care se aflau in acel autoturism sunt… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

