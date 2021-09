Potrivit ultimelor date, in judetul Iasi, mai multe localitati au raportat incidente peste 3. In municipiul resedinta, rata este de 3,23 de cazuri la mia de locuitori, iar in orasele Harlau si Targu Frumos a depasit 4.23. Incidente ridicate, de peste 4, au raportat si localitatile Cucuteni, Dumesti, Letcani, Miroslava, Valea Lupului si Vladeni. Au depasit 3 cazuri la mia de locuitori si comunele Bivolari, Deleni, Mtdarjac, Raducaneni, Rediu, Strunga si Trifesti.