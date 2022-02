Stiri pe aceeasi tema

- Medici de la Spitalul "Sf. Spiridon" din Iasi au transplantat ficatul prelevat, in cursul noptii de sambata spre duminica, de la un pacient aflat in moarte cerebrala, care era internat la Spitalul Judetean Bacau. Coordonatorul Centrului Regional de Transplant Iasi, Raluca Neagu, a declarat ca beneficiarul…

- Medici de la Spitalul "Sf. Spiridon" din Iasi au transplantat ficatul prelevat, in cursul noptii de sambata spre duminica, de la un pacient aflat in moarte cerebrala, care era internat la Spitalul Judetean Bacau, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Fuziunea prin absorbție dintre PNL și PMP aripa Tomac a intrat oarecum in impas ca urmare a unor negocieri punctuale. Potrivit informațiilor noastre, europarlamentarul Eugen Tomac a solicitat la inceputul acestei saptamani liderului PNL Florin Cițu printre alte și controlul total asupra Societații Naționale…

- Ioana Chicet Macoveiciuc, zisa și cunoscuta ca prințesa urbana, s-a suparat pe ziariști, s-a suparat pe țara – a noastra, se-nțelege – s-a suparat pe lumea asta neomenoasa și fara obraz, prin mijlocul careia a facut Pronia sa se invarta. Pana acum. De fapt, na… Are și motiv. Orice… prințesa – despre…

- "Pe termen scurt e acest Cod portocaliu care va fi valabil pana la ora 11:00 și vizeaza zona de munte, peste cota 1800 m a județelor Caraș-Severin și Hunedoara. Aici vor fi intensificari ale vantului cu rafalele de peste 120-140 de km/h, iar zapada va fi spulberata și, totodata, vizibilitatea redusa. In…

- Un barbat in varsta de 55 de ani a murit in noaptea de Revelion intr-un incendiu care i-a cuprins casa. Conform Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Suceava, focul ar fi izbucnit pentru ca omul a adormit cu țigara aprinsa. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata, incendiul…

- Prima suspiciune de infectare cu tulpina Omicron la Spitalul Clinic “Dr. C. I. Parhon” din Iasi este in cazul unui pacient in varsta de 49 de ani din judetul Vaslui, fara istoric de calatorie si care nu a avut contact cu persoane care sa fi fost in afara tarii in ultima perioada, potrivit Agerpres.…

- Ninge, in acest moment, in jumatatea nordica a Moldovei, cu ploi și lapovița inregistrate in județele Galati, Vaslui, Vrancea și Iași, informeaza DRDP Iași. Toate drumurile naționale sunt deschise circulației, iar carosabilul este umed, cu zapada framantata in strat de 1-3 cm in județele Suceava (Campulung…