- Fostul primar al Iasiului, Gheorghe Nichita, a fost condamnat de magistratii Tribunalului Iasi, in prima instanta, la cinci ani si doua luni de inchisoare. Nichita a fost acuzat de DNA ca s-a folosit de politia locala pentru a-si urmari amanta prin oras. La mai putin de doua luni de cand a fost condamnat…

