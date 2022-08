Stiri pe aceeasi tema

- Joi, de la ora 17.00, in Gradina Palas, va avea loc evenimentul muzical unic in Iasi si in Romania pana acum: „Tobosariada", cand 50 de artisti consacrati si elevi de la scolile de muzica din Iasi se vor reuni in Gradina Palas pentru a canta 6 piese rock cunoscute la nivel international. Fiecare va…

- Un numar de 50 de tobosari vor canta simultan sase piese rock renumite, in cadrul unui eveniment care va avea loc joi seara, in Gradina Palas din Iasi. Potrivit organizatorilor, intrarea este libera, iar concertul de tobe, unic in tara, va fi transmis live. ‘Tobosari de toate varstele, de la scolile…

- Tobosari de toate varstele, de la scolile de muzica din Iasi si nu numai, se vor reuni joi, 25 august 2022, de la ora 17.00, in Gradina Palas pentru un eveniment live, unic in tara. Cei 50 de tobosari vor canta simultan sase piese rock cunoscute la nivel international la 50 de seturi de tobe acustice.…

- Iasul va fi gazda unui eveniment artistic unic la nivel national, dar care a facut senzatie pe scenele din toata lumea. 50 de tobosari de toate varstele, atat artisti consacrati, cat si tineri care sunt in studii aprofundate cu instrumentul, vor interpreta simultan, la Palas, pe 25 august, sase piese…

- Celebrul scriitor Salman Rushdie, care ani de zile a fost amenințat cu moartea inclusiv de regimul de la Teheran, a fost atacat pe scena la un eveniment care avea loc vineri in statul New York, relateaza BBC.

- Eveniment unic in tara, la Iasi: 50 de tobosari, de toate varstele, de la scolile de muzica din Iasi si nu numai, vor canta simultan sase piese rock cunoscute la nivel international la 50 de seturi de tobe acustice. Evenimentul intitulat „Tobosariada" va avea loc pe 25 august 2022, in Gradina Palas.…

- Stere Gulea, Dorel Visan, Tora Vasilescu, Valentin Teodosiu, Constantin Vaeni, Serban Marinescu, Marius Badea si cei doi fii ai marelui scriitor vor fi prezenti la Iasi, in cadrul unicului festival dedicat exclusiv filmului romanesc.

- 50 de tobosari de toate varstele, de la scolile de muzica din Iasi si nu numai, vor canta simultan sase piese rock cunoscute la nivel international la 50 de seturi de tobe acustice. Evenimentul live va avea loc pe 25 august 2022, in Gradina Palas. „Tobosariada" este un proiect inedit, unic in tara,…