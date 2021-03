Un barbat in varsta de 72 de ani, din judetul Iasi, este cercetat penal, dupa ce a fost prins de politistii din Botosani transportand tigari de contrabanda, a declarat, miercuri, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Botosani, Delia Neniscu. Potrivit sursei citate, septuagenarul conducea un autoturism pe drumul european E 58, pe raza localitatii Vladeni, iar, in urma unui control de rutina, politistii din cadrul Serviciului Rutier, au descoperit in masina 150 de pachete de tigari cumparate din duty-free. ‘In urma controlului autovehiculului, in habitaclul acestuia au…