Iartă-ne Toadere, c-am pierdut țara M-au dus pașii (nu știu cum) printr-un cimitir militar, unde zac ostenindu-se oasele barbaților adevarați care s-au jertfit pentru patrie. M-a cuprins un soi de tristețe amestecata cu furia. De ce tristețe? Pentru ca morții aceia erau tineri, cu toții. Vasile, Grigore, Gheorghe, Toader … Romani care, dac-ar fi avut șansa sa traiasca, ar fi […] Articolul Iarta-ne Toadere, c-am pierdut țara apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol: desteptarea.ro

