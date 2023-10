Stiri pe aceeasi tema

- Temperaturile ar putea sa scada in zilele urmatoare aproape de pragul inghețului in unele zone din tara, dupa caldura neobișnuita din mijlocul toamnei. In plus, vremea se raceste accentuat, spun meteorologii, temperatura va scadea chiar și cu 10 grade in 2-3 ore, iar ploile vor cuprinde o suprafata…

- Vreme extrem de ciudata pentru data la care ne aflam. Dupa caldura neobișnuita din mijlocul toamnei, un ciclon polar urmeaza sa loveasca Romania. Temperaturile ar putea sa scada in zilele urmatoare și sub pragul de ingheț, urmand ca ploile sa puna stapanire pe mai multe zone. Prognoza meteo noua emisa…

- Este alerta ANM de la meteorologi dupa ce au prognozat care este regiunea din Romania unde vine iarna: temperaturile scad la 3 grade Celsius. Ce se intampla cu vremea in urmatoarea perioada in țara noastra. Alerta de la meteorologii ANM. Unde scad temperaturile pana la 3 grade Celsius Elena Mateescu,…

- Meteorologii ne anunța ca in zilele urmatoare, pe timpul noptii, la munte, temperaturile vor fi la pragul inghetului, vor aparea si primii fulgi de nea pe creste. Saptamana viitoare, insa, vor aparea cateva semne „de brumarel”. Pe timpul noptii, la munte, unde temperaturile vor fi la pragul inghetului,…

- Salvamontistii din Maramures si politisti de frontiera din Romania si Ucraina au cautat un ucrainean disparut pe munte, iar cautarilor s-au alaturat si cativa turisti polonezi cu motociclete, care s-au putut deplasa rapid in zone greu accesibile. Barbatul a fost gasit de catre politistii de frontiera…

- Vremea e frumoasa, iar temperaturile se apropie de pragul unei zile caniculare. Dar, deși este greu de crezut cand ne uitam afara, iarna se apropie cu pași repezi. Din fericire, ne mai putem bucura o perioada de vremea buna. Deși, potrivit meteorologilor, vin cateva zile cu ploi, de duminica vremea…

- "Aceasta masa de aer tropical va persista o vreme destul de lunga, atat astazi, cat și in weekend și foarte probabil și in prima jumatate a saptamanii care urmeaza, tot in partea de sud și de est a teritoriului vom avea canicula, dar și in celelalte regiuni vorbim de vreme calduroasa.Acest lucru inseamna…

- Intr-o parte de Romanie a fost atat de frig incat cei care locuiesc in zona au trebuit sa porneasca centralele termice. Temperaturile au scazut pana spre cele de iarna. Așadar, care este locul din Romania unde temperaturile au scazut pana la -3 grade Celsius. Unde a venit toamna deja. Locul unde a venit…