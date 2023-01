Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unei informari de ultima ora a Centrului Judetean de Conducere si Coordonare a Interventiei (CJCCI), un autobuz cu 25 de persoane la bord și 9 autoturisme au ramas blocate in nameți pe DJ 214 A, inttre localitațile Luciu și Rușețu. In zona, drumarii acționeaza cu un utilaj pentru deszapezirea…

- Coloane de autoturisme s-au format, vineri seara, pe drumuri din judetul Buzau care sunt grav afectate de caderile de zapada, iar doua microbuze cu muncitori sunt blocate.Conform datelor comunicate de Centrul Judetean de Conducere si Coordonare a Interventiei (CJCCI) Buzau, pe DJ 202 - Vadu Pasii -…

- Update 18.40: S-a deblocat drumul de la Mihailești pe un sens, București – Buzau, transmit autoritațile. Viscolul și cantitațile mari de zapada au inchis mai multe drumuri din județ. La solicitarea Consiliului Județean, incepand cu ora 18.00, circulatia va fi inchisa temporar pe mai multe sectoare de…

- UPDATE 17:40 DC10- Costești-Ziduri – drum inzapezitAcționeaza CLSU Ziduri. – ISU Buzau UPDATE 18:10La solicitarea Consiliului Judetean Buzau, avand in vedere viscolul si cantitatile mari de zapada, incepand cu ora 18:00 urmeaza a se proceda la inchiderea temporara a circulatiei pe urmatoarele sectoare…

- Reprezentanții Consiliului Județean au pastrat tradiția de a le oferi pachete membrilor Consiliului Județean al Persoanelor Varstnice Buzau, cu ocazia Sarbatorilor de Iarna. Astazi, Șeful CJ a fost prezent la sediul CJPV Buzau, pentru a imparți darurile. „Nu pot veni sarbatorile fara sa vizitam membrii…

- Astazi au loc mai multe evenimente organizate de Consiliul Județean, cu ocazia Sarbatorilor de Iarna. „Moș Craciun vine incarcat cu daruri pentru toți copiii, in parcul din spatele Centrului Muzeal I.C. Bratianu. Incepand cu ora 16.00, ne vom bucura cu toții de un concert de colinde Cornelia și Lupu…

- Bombardamentele rusesti care vizeaza infrastructura energetica a Ucrainei pun in pericol sanatatea fizica și mentala a "aproape tuturor copiilor" din țara - aproximativ 7 milioane -, in condițiile in care temperaturile din timpul iernii continua sa scada, a avertizat miercuri UNICEF, potrivit agenției…

- La data de 27 octombrie 2017 sub nr. 6878/189/2017, s-a inregistrat pe rolul Camerei preliminare din cadrul Judecatoriei Barlad, adresa Parchetului de pe langa Judecatoria Barlad, prin care s-a inaintat, pentru confirmare, ordonanta de renuntare la urmarirea penala cu privire la inculpatul NEAGU PETRE…