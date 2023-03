Stiri pe aceeasi tema

- La implinirea a 70 de ani, judecatorul George Morosanu va avea parte de o sarbatoare mai inedita. Maine, 21 martie, chiar de ziua lui, Biblioteca Judeteana G.T.Kirileanu din Piatra-Neamt va gazdui, cu incepere de la ora 17,00, in Sala Cupola, lansarea mai multor volume care il au drept autor. La acesta…

- Amenzi consistente pe A1, in județul Timiș, in zona Margina. Mai mulți șoferi au ramas fara permise de conducere dupa ce au fost prinși ca circulau cu viteza prea mare. Niciunul dintre cei amendați nu circula cu mai puțin de 180 kilometri la ora, iar viteza cea mai mare inregistrata de radar a depașit…

- In timp ce in sudul țarii, temperaturile se mențin anormal de ridicate, la munte viscolește. De alternanțe termice periculoase avem parte și in urmatoarele zile. Marți și miercuri se incalzește tot mai mult.

- Iarna a ajuns și in Romania mai devreme sau mai tarziu, iar unele localitați din țara au fost acoperite de zapada. Insa, acest lucru vine cu probleme pentru localnici, deoarece ar putea sa fie sancționați daca nu iși strang zapada din fața locuinței lor. Iata in ce condiții este posibila aplicarea sancțiunii.

- Iarna și-a intrat in drepturi, iar cetațenii care nu sunt atenți, in aceasta perioada a anului, la felul in care iși intrețin gospodariile risca sa fie drastic pedepsiți. Se aplica amenzi uriase pentru romanii care nu isi curata zapada din fata casei. Valorile sancțiunilor financiare difera, in funcție…

- Nasaudul ar putea avea in viitorul apropiat un mini-mall. Un investitor a pus ochii pe un teren situat in apropierea viitorului Kaufland, care va fi ridicat pana de sarbatorile de iarna. Se pare ca investitorul respectiv a materializat un astfel de proiect și la Bistrița. Potrivit primarului orașului…

- La inceputul secolului al XXI-lea, la interval de trei ani, Romania repurta doua victorii importante. In 2004 intram in NATO, iar la trei ani dupa, UE ne primea cu brațele deschise in 2007. Dar, deși țara cu pretenții europene și un așa-zis puternic tampon in zona balcanica, Romania inca mai are locuri…

- Ministerul de Interne a anunțat care este obiectul din masina care iti poate aduce o amenda de 1.100 de lei pe loc. Trebuie sa il scoti imediat, spun politistii. Despre ce este vorba și cum te poți feri de amenda substanțiala, vezi in randurile de mai jos.