Iarna blândă scade prețul gazelor naturale în Europa Prognozele de vreme calda au dus la ieftinirea cu 11% a prețurilor la gaze naturale din Europa. O cauza a scaderii este și faptul ca mai toate statele consuma din rezervele acumulate anul trecut. Cotatiile de referinta la gazele naturale pe piata din Europa au scazut marti dimineata cu pana la 11%, continuand declinul inregistrat luni, in contextul in care stocurile mai mari decat de obicei pentru aceasta perioada a anului protejeaza regiunea impotriva unor eventuale intreruperi in aprovizionare iar prognozele meteo arata ca valul de frig se va incheia in curand, transmite Bloomberg. In jurul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

