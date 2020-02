Stiri pe aceeasi tema

- Ianis Hagi (21 de ani) a marcat doua goluri in turul șaisprezecimilor de finala din Europa League, Rangers - Braga, scor 3-2. Internaționalul roman i-a convins deja pe scoțieni sa il cumpere definitiv. Ianis Hagi a venit la Rangers in aceasta iarna, sub forma de imprumut de la Genk. Formația antrenata…

- Internationalul roman Ianis Hagi, eroul meciului cu Sporting Braga din Europa League, a declarat ca suporterii au impins echipa scotiana de fotbal Glasgow Rangers la victorie (3-2), joi seara, pe Ibrox Park, relateaza Agerpres. ''A fost extraordinar. Tribunele ne-au impins pentru fiecare gol - a fost…

- Tanarul international roman Ianis Hagi a avut o evolutie de top, marcand doua goluri, in victoria echiei sale, Glasgow Rangers, de pe teren propriu, cu Braga, din turul 16 imilor de finala ale Europa League.Gazdele s au impus cu 3 2, la capatul unui meci de poveste, in care Braga a condus cu 2 0 Au…

- Ianis Hagi a adus victoria lui Rangers cu Braga, 3-2, cu o „dubla” de senzație in minutele 67 și 83. Vezi AICI VIDEO cu golurile! Ianis Hagi (21 de ani) a marcat pentru Glasgow Rangers in meciul din Europa League cu SC Braga, pe Ibrox Park, chiar sub privirile tatalui sau, Gica Hagi.…

- Proaspat imprumutat de catre scoțienii de la Glasgow Rangers de la Genk, Ianis Hagi a ajuns rapid in topul celor mai valoroși jucatori care evolueaza in Scoția. Cei de la Transfermarkt l-au poziționat pe Ianis pe locul 9 in topul celor mai valoroși jucatori din campionatul scoțian. ...

- Ianis Hagi a inscris primul gol pentru noua sa echipa, Glasgow Rangers, in prima partida ca titular pentru celebra formatie scotiana Mai mult, reusita tanarului international roman, din meciul de campionat de pe teren propriu cu Hibernian, i a adus victoria lui Rangers, care s a impus, pe final, cu…

- Ianis Hagi (21 de ani) va efectua astazi vizita medicala la Glasgow Rangers. Internaționalul roman va fi imprumutat de la Genk, cu o opțiune de cumparare in vara in valoare de 5 milioane de euro. Va fi titular Ianis la Rangers? Steven Gerrard folosește un sistem 4-3-3 la Rangers. In centrul atacului,…