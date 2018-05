Ian Pearson (Ford) către Guvern: Nu doar că VREM să vă respectați promisiunile privind infrastructura, TREBUIE Ford Romania tocmai ce a confirmat o noua investiție de 200 milioane Euro la Craiova, de aproape patru ori mai mult decat a platit pe toata fabrica in 2008, totul pentru a demara producția unui nou model. Uzina Ford din Craiova va produce, pentru prima oara sub patronaj Ford, doua modele pe aceeași linie de fabricație. Am vorbit cu șeful Ford Romania despre noua investiție și despre infrastructura, iar mesajul este cat se poate de clar: infrastructura de transport TREBUIE dezvoltata pentru ca noi proiecte sa vina la noi in țara. „Nu doar ca VREM sa va respectați promisiunile privind infrastructura,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

