Ian, Azteca și Killa Fonic se alatura remake-ului piesei FENDI, lansat cu doua luni in urma de R3HAB, Rakhim și Smokepurpp, care a facut inconjurul lumii și se aude atat la radiouri, cat și pe platformele digitale. Artiștii romani au fost inspirați de povestea din spatele hitului și de sound-ul care a cucerit ascultatorii de pe mai multe continente și au decis sa creeze o noua versiune, in care au adaugat stilul lor inconfundabil și versuri, atat in limba romana, cat și italiana. Remixul a fost compus și scris de Rakhim, Smokepurpp, Ian, Azteca și Killa Fonic, produs de R3HAB, iar mix &master…