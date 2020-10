Ialomița - Amenzi de peste 9.000 pentru nerespectarea măsurilor de protecţie Politistii ialomiteni au aplicat sambata 72 de amenzi in valoare de peste 9.000 de lei pentru nerespectare masurilor legale privind protectia si prevenirea raspandirii COVID-19. Au fost facute verificari in 25 mijloace de transport public in comun, fiind legitimate peste 400 de persoane. Autoritatile s-au autosesizat cu privire la un botez care avea loc intr-un local din Slobozia si atat organizatorul evenimentului cat si administratorul localului public au fost sanctionati contraventional, cu amenzi de 1.000 lei, potrivit news.ro. „In cursul zilei de sambata, politistii ialomiteni au… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

