Iahtul de 200 de milioane de dolari al unui oligarh rus va fi vândut Un super iaht, estimat la 200 de milioane de dolari și deținut de un oligarh din anturajul lui Putin, urmeaza sa fie vandut la licitație dupa ce a fost confiscat in Croația, relateaza The Guardian, transmite BFMTV. Potrivit publicației britanice, guvernul ucrainean a anunțat ca un tribunal croat a decis ca Royal Romance, iahtul lui Viktor Medvedciuk, va fi in curand remis Agenției ucrainene pentru recuperare și gestionare a activelor. Agenția a declarat ca va pastra valoarea vanzandu-l la licitație. Daca vanzarea va avea loc, aceasta va fi prima incheiata pentru susținerea poporului ucrainean… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

