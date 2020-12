De-un par egzamplu, iata-l intr-o poza ajunsa in piata via aruncata pe sub usa unei redactii din capitala, facuta probabil de unii baieti cu ochi albastri care stau cu ochii pe el ca pe butelie. Asadar, oare cum se face ca, dupa aceasta intalnire intre junele amic al lui Chirica si numarul trei din PSD, deputatii AUR au parasit Camera alaltaseara, lasandu-i pe liberali fara cvorumul necesar sa-l aleaga pe Orban sef? Bine, pana la urma cica libe (...)