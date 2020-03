Stiri pe aceeasi tema

- Firma Bus-Trans, care opereaza curse regulate de transport calatori pe mai multe rute urbane și rurale din județul Cluj, anunța suspendarea activitații, incepand cu data de 1 aprilie 2020. Sunt afectate de masura cursele regulate Gherla – Cluj-Napoca, Aluniș – Cluj-Napoca, Cubleșu Someșan – Cluj-Napoca,…

- Societatea „Meridian 22”, care efectueaza transportul public de calatori in Lugoj, a anunțat suspendarea tuturor curselor locale, incepand de luni, 9 martie 2020. „Avand in vedere faptul ca licențele de traseu pentru liniile de transport public de calatori au expirat pe data…

- Peste zece milioane de euro au platit iesenii pentru un proiect al Primariei, care a condus la cresterea poluarii in oras, creeaza in continuare haos in trafic si face ca numarul accidentelor rutiere in municipiu sa creasca. Asa a descris, succint, deputatul Marius Bodea Sistemul de Management al Traficului…

- Consilierul municipal de la PL Veronica Herta spune ca victimele represiunilor politice nu mai pot calatori gratis in transportul public din Capitala, asta dupa ce a fost votat bugetul pentru 2020, unde au fost facute modificari in acest sens.

- Angajații din transportul feroviar au incheiat greva. Traficul intra in normal Angajatii Societatii Comerciale Reparatii Locomotive (SCRL) au incetat greva si au reluat lucrul in toate sectiile, joi dupa ora 12:00, dupa ce conducerea companiei CFR Calatori a semnat contractul de mentenanta cu SCRL,…

- Proiectul de Hotarare a Guvernului pentru aprobarea contractelor de servicii publice pentru perioada 1 ianuarie 2020 – 31 decembrie 2023 in transportul feroviar public de calatori este un dezastru pentru toate cele sase companii cu capital romanesc, inclusiv CFR Calatori, care vor fi „spulberate”, sustine…

- Pentru prima data, CFR Calatori introduce serviciul de transport suburban pentru municipiul Bucuresti. Odata cu inceputul anului 2020, pentru adaptarea ofertei de transport feroviar de pasageri la cererea pietei, sunt introduse mai multe trenuri noi pe ruta Bucuresti – Fundulea si retur.