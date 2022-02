Stiri pe aceeasi tema

- Politia i-a identificat pe cei patru tineri din Buzau care au fost filmati in timp ce fortau portierele mai multor masini parcate in apropierea centrului orasului. Unul dintre ei a spart chiar si o cutie postala montata intr-o curte din apropiere, moment surprins de mai multe camere de supraveghere.

- Pagube serioase au rezultat in noaptea de miercuri spre joi, dupa accesul de furie al unui barbat din Maracineni, judetul Buzau. Omul si-a descarcat toti nervii pe cateva masini, carora le-a taiat cauciucurile. Nu a scapat intacta nici masina politistilor veniti sa-l incatuseze pe individul recalcitrant.

- Politia a inceput identificarea tinerilor care au distrus o vila din Bucuresti in noaptea de Revelion. O parte din acestia s-au fotografiat in fata casei si au postat pe pe retelele de socializare poza, in timp ce unul dintre petrecareti tinea in mana o maceta, exact cum a descris proprietarul vilei.

- INFORMARE METEOROLOGICAInterval de valabilitate: 27 decembrie, ora 10:00 – 28 decembrie, ora 08:00Fenomene vizate: precipitații moderate cantitativ și poleiZone afectate: conform textuluiIn intervalul menționat, temporar se vor semnala precipitații in cea mai mare parte a țarii, local moderate cantitativ.…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis luni atentionari Cod galben de ninsori si viscol valabile pana marti in zonele de munte dar si in cea mai mare parte a Moldovei si estul Transilvaniei. Pe parcursul zilei de luni, in Carpatii Meridionali, la altitudini de peste 1700 m, va ninge si se va…

- Sapte autoturisme parcate pe strazi din municipiul Bucuresti au fost afectate, miercuri seara, in doua incendii separate, care ar fi fost provocate. Un minor a fost audiat si ulterior retinut in acest caz, informeaza Agerpres . Potrivit Directiei Generale de Politie al Municipiului Bucuresti (DGPMB),…