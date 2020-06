I-a tăiat faţa, gâtul şi umărul CARAS-SEVERIN – Un tanar de 25 de ani a fost arestat pentru o perioada de 30 de zile, fiind acuzat de loviri sau alte violente! Potrivit procurorilor caraseni, „in actul de inculpare s-a reținut ca, in data de 21 iunie 2020, in jurul orelor 14,30 o persoana de sex masculin i-a aplicat persoanei vatamate Ș.C. o lovitura cu cuțitul, provocandu-i o plaga prin taiere in zona feței, gatului și umarului. La data de 21.06.2020 a fost dispusa reținerea suspectului, iar in cursul zilei de 22.06.2020, Parchetul de pe langa Judecatoria Moldova Noua a formulat propunere de arestare preventiva catre Judecatoria… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol: caon.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii cerceteaza cazul celor patru persoane care s-au imbolnavit cu coronavirus la un camin de batrani din orașul Santana. Parchetul de pe langa Judecatoria Chisineu-Cris a inregistrat in 27 aprilie un dosar penal avand ca obiect savarsirea infractiunii de zadarnicirea combaterii bolilor, fapta…

- Ancheta ajunsa la final in cazul barbatului care și-a violat fiica minora și a lasat-o insarcinata. Procurorii de la Parchetul de pe langa Judecatoria Timișoara l-au trimis pe individ in judecata pentru viol in forma continuata.

- Procurorii spun in referatul cu propunere de arestare pentru Spartacus si alte persoane implicate in scandalul din Rahova, ca scandalagii au intampinat politistii cu o coasa, cozi de lopata si scaune. Atunci cand politistii s-au deplasat la fata locului, au gasit un grup de persoane „agitate,…

- Procurorii anticorupție au prins-o marți pe Carmen Elena Zanfir, directoarea Școlii Gimnaziale nr. 150 din București, cand primea ultima tranșa, de 21.000 de euro, din mita ceruta reprezentanților firmei de construcții care reabilita cladirea din sectorul 5.Carmen Zanfir a fost reținuta marți, iar astazi…

- CARAS-SEVERIN – Luni, pe rolul Parchetului de pe langa Judecatoria Moldova Noua, a fost inregistrat dosarul nr. 150/P/2020, avand ca obiect infractiunea de zadarnicirea combaterii bolilor prevazutade art. 352 Cod penal! De ce un dosar penal? Pentru ca in 8 aprilie, pe raza localitatii Pojejena, a avut…

- Buzoianca Dora Gaitanovici se alatura artiștilor care și-au mutat activitatea in mediul online in perioada de pandemie. Zilele acestea, Dora s-a filmat in timp ce interpreteaza la pian și saxofon, in propria sufragerie, trei piese celebre, iar clipurile au fost urcate pe Facebook unde au strans aprecieri…