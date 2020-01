Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatatii doreste reorganizarea si modernizarea sistemului national de transfuzie sanguina. Victor Costache, ministrul Sanatatii a prezidat dezbaterea organizata la Palatul Parlamentului de catre Ministerul Sanatatii in parteneriat cu Compania Unifarm SA si Comisia de Sanatate din Senat,…

- Ministerul Sanatații a solicitat, prin Direcția de Sanatate Publica din Neamț, planul de protecție și paza de la Spitalul Județean Neamț, dupa ce directorul de ingrijiri a fost omorat in cabinet. Spitalul Județean Neamț are contract cu o firma de paza, iar crima a avut loc in timpul orelor de vizita.Spitalul…

- Programele nationale de sanatate si Contractul-cadru pentru acordarea asistentei medicale se vor prelungi pana la 31 martie 2020, anunta Ministerul Sanatatii (MS). "Este o decizie necesara pentru asigurarea continuitatii activitatilor prevazute in cadrul programelor nationale de sanatate, dar si pentru…

- Miercuri, 27 noiembrie a.c., incepand cu ora 16:00, la Palatul Cotroceni, va avea loc sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, condusa de catre Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis.Pe ordinea de zi a sedintei sunt incluse subiecte referitoare la:Obiectivele Romaniei la Reuniunea aniversara a…

- Klaus Iohannis și-a lansat programul pentru alegerile prezidențiale, intitulat ”Impreuna pentru Romania normala”. Documentul conține numeroase referiri la realizarile președintelui in planul politicii externe și la modul in care va […]

- Europarlamentarul Marian Grapini a izbucnit la adresa presei, dupa ce aceasta a scris pe Facebook ca se afla in Tela Viv in loc de Tel Aviv. Greșeala a fost taxata de jurnaliștii care au scris știri pe aceasta tema. Grapini acuza presa de rea intenție și susține ca in lipsa unor probleme penale,…

- Tot marti, intr-un dialog cu Universul.net, Carmen Uscatu, una din initiatoarele proiectului spitalului oncologic pentru copii, arata ca, din contra: Noi am solicitat aparat de radioterapie – si exista proiect cu Banca Mondiala de dotare cu aparate de radioterapie, un proiect la Ministerul Sanatatii.…

- Medicul Victor Costache este propunerea lui Ludovic Orban pentru Ministerul Sanatații. Acesta este anchetat de Parchetul de pe langa Curtea de Apel Alba Iulia intr-un dosar de ucidere din culpa, dupa ce in anul 2017 o pacienta ar fi murit singura in salon, iar medicul a scris in documente ca acesteia…