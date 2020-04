Husana Husi, sprijin pentru cei necãjiti! Liga 3 JOS PALARIA… Oficialii clubului Husana Husi dau o mana de ajutor familiilor nevoiase din Husi. Au scos la vanzare fulare si fanioane cu insemnele clubului, iar banii vor fi donati pentru cumpararea de alimente necesare productiei de hrana a restauranului Omnia, cel care asigura hrana multor familii nevoiase din oras. Gest de suflet [...] Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol: vrn.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Gicu Grozav si Iasmin Latovlevici au fost demisi de la Kisvarda. Cei doi au trecut granita spre Romania fara permisiunea clubului ungar. Latovlevici spune ca si-a dorit sa fie alaturi de familie in perioada pandemiei de coronavirus.Gicu Grozav si Iasmin Latovlevici au trecut granita in Romania…

- Ziarul Unirea „Solidaritate prin Filantropie” – 500 de persoane nevoiașe, aflate in autoizolare, din județele Alba și Mureș vor primi hrana calda și alte servicii de ajutorare „Solidaritate prin Filantropie” – 500 de persoane nevoiașe, aflate in autoizolare, din județele Alba și Mureș vor primi hrana…

- Bisericile dau o mana de ajutor oamenilor in lupta cu noul coronavirusul. Mai multe mitropolii din țara au anunțat ca pun la dispoziția autoritaților spații de cazare in care ar putea locui cei care trebuie sa stea in carantina, dar ofera și hrana celor care au nevoie.

- Meciul dintre Inter Milano și Getafe, programat joi, de la ora 22:00, in optimile de finala ale Europa League, are toate șansele sa nu se mai dispute. Speriați de coronavirus, oficialii clubului spaniol au anunțat ca echipa lor nu va face deplasarea in Lombardia, deși accesul fanilor este interzis."Le-am…

- Pana la finalul lui 2020, Sepsi OSK va avea un nou stadion, modern, omologat inclusiv pentru Europa League. Arena de 8.000 de locuri este gata in proporție de 60%, iar oficialii clubului sunt convinși ca in noiembrie va fi gata pentru inaugurare. Sepsi n-a mai reușit performanța de anul trecut, cand…

- Liga 3 TRANSFERURI… Husana Husi, locul 12 in Liga 3, cu 16 puncte, se pregateste cu atentie pentru returul campionatului. Conducerea clubului incearca sa pastreze la Husi un lot echilibrat, capabil sa lupte, fara emotii, pentru evitarea retrogradarii. Returul este foarte important pentru viitorul fotbalului…

- Mai mulți investitori italieni sunt gata sa cumpere Dinamo, insa oficialii alb-roșiilor refuza sa coopereze. Fostul antrenor al „cainilor", Dario Bonetti, 58 de ani, a reușit sa convinga un grup de investitori italieni sa preia Dinamo: deși oamenii de afaceri și-au exprimat interesul printr-o scrisoare…

- Pacienții de la Centrul de recuperare și reabilitare neuropsihiatrica Platarești din județul Calarași sunt hraniți cu resturi alimentare- paine inmuiata cu apa și margarina, potrivit Hotnews. Oficialii consiliului județean recunosc faptul ca nu ar manca așa ceva decat daca nu ar avea discernamant.Imaginile…