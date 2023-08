Hurtu 3, cvadriciclul de peste 130 de ani, ce poate fi admirat în Țiriac Collection Nu te de multe ori te intalnești cu ocazia de a admira o mașina fabricata acum 132 de ani. Modelul Hurtu 3 ½ Cvadriciclu din 1899 a fost pastrata intr-un castel francez pana in anul 1995. La nivel mondial mai exista doar șapte astfel de exemplare. La nivel mondial mai exista doar șapte astfel de exemplare. Cvadriciclul de 132 de ani, o istorie zbucuimata Cele trei modele Țiriac Collection au fost Hurtu 3, un cvadriciclu (1899), Bentley Mk. VI (1948) și Jaguar Mark IX (1959). Extrem de rara, modelul Hurtu 3 ½ Cvadriciclu din 1899 a fost pastrata intr-un castel francez pana in anul 1995 si a fost… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis vineri dimineata o avertizare meteorologica cod galben de vijelii si grindina pentru Bucuresti si mai multe zone din Ilfov, Giurgiu si Dambovita.ANM anunta intensificari ale vantului care vor depasi la rafala 55…60 km/h si pe arii restranse 70 km/h, vijelie, descarcari electrice,…

- La data de 6 iulie a avut loc un eveniment extrem de important: Pamantul s-a aflat la cea mai mare distanța fața de Soare. Astazi a atins punctul care se afla la cea mai mare distanța fața de steaua in jurul careia orbiteaza, cunoscut sub numele de afeliu. Explicația clara pentru temperaturile extrem…

- Un drog extrem de puternic a ajuns in Romania. Specialistii antidrog trag un semnal de alarma și susțin ca in centrul Capitalei, la orice ora din zi, pot fi vazuti zeci de tineri care au consumat astfel de substanțe extrem de periculoase. Doza foarte ieftina și astfel, accesibila persoanelor cu o situatie…

- James Cameron, regizorul filmului "Titanic", spune ca implozia care a distrus submersibilul OceanGate cu cinci oameni la bord a fost provocata de neluarea in seama a avertismentelor legate de securitatea navei.

- Explozia a avut loc miercuri, intr-o fosa de retentie situata intr-un atelier de productie de la uzina chimica, Butachimie, din Chalampe, Franța, o instalatie clasata Seveso, potrivit Prefecturii Haut-Rhin, relateaza AFP, citata de News.ro.In urma incidentului, cinci oameni au fost raniți, fiind transportați…

- Daca te gandesti sa cultivi legume si fructe ecologice in gradina ta, este important sa ai mereu la dispozitie sculele si echipamentele potrivite. Poti obtine si anumite premii destul de importante daca acorzi o atentie sporita curtii si gradinii tale. Premiile sunt chiar fructele si legumele extrem…

- Sambata, 27 mai, a fost o zi importanta și plina de emoții in familia Roxanei Hulpe. Prezentatoarea de la PRO TV și-a botezat fetița, iar tatal ei, care este preot, a creștinat-o pe micuța.Roxana Hulpe a nascut la inceputul lunii februarie o fetița perfect sanatoasa. Sambata, 27 mai, a avut loc botezul…

- Premierul Nicolae Ciuca le-a cerut luni seara, 22 mai, profesorilor, sa renunțe la greva generala și sa revina la ore, in contextul in care se apropie Evaluarea Naționala și Admiterea la liceu.„Fac apel la cadrele didactice și la intreg personalul din educație sa revina la catedra mai ales in aceasta…