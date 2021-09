Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, la Țebea, va avea loc ceremonialul public inchinat Eroului Național Avram Iancu. Vicepreședintele PSD Hunedoara, Costel Avram, le transmite un mesaj guvernanților cu aceasta ocazie. Intr-o postare facuta pe pagina sa de Facebook, Costel Avram vorbește despre criza de la nivelul guvernului.…

- In preajma Serbarilor Naționale de la Țebea, scriitorul și jurnalistul Laurian Stanchescu pornește in marșul dedicat Eroului Național Avram Iancu. Anul acesta este cea de-a XI-a ediție a acestui eveniment, pe care patriotul roman l-a inițiat și l-a menținut pe parcursul anilor pentru pastrarea vie a…

- Ritmul de infectare cu coronavirus se intoarce la nivelurile ridicate din primavara. Peste 2 mii de noi cazuri de imbolnavire au aparut in 24 de ore. Cateva județe au depașit incidența de 1 la mia de locuitori, dar sunt comune cu 5 cazuri la mia de locuitori.

- Republica Moldova va impune noi restricții, la decizia Comisiei Naționale Extraordinare pentru Sanatate Publica (CNESP), in contextul creșterii numarului cazurilor de COVID-19. Astfel, autoritațile au decretat purtarea maștilor de protecție in toate spațiile publice inchise, inclusiv in transportul…

- Statele Unite analizeaza cand vor putea sa ridice restrictii care interzic intrarea europenilor in America, dupa ce cancelarul german Angela Merkel a ridicat aceasta problema in cadrul vizitei sale, a anuntat presedintele american Joe Biden, relateaza Reuters, citat de news.ro ”Este in curs”,…

- La Seul vor fi impuse cele mai drastice restrictii pe care le-a cunoscut capitala sud-coreeana de la inceputul pandemiei, a anuntat vineri guvernul sud-coreean, care a avertizat asupra cresterii numarului de cazuri de coronavirus, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Coreea de Sud a fost considerata…

- Zi importanta astazi in Romania, dar, mai ales, in Apuseni. Moții au celebrat astazi 197 de ani de la nașterea celui mai cunoscut reprezentant al lor. Avram Iancu. A fost prilej pentru ei sa se adune la Manastirea Crișan. Au participat personalitați locale, elevi și oameni de cultura. Avram Iancu,…