- Restaurantele, cafenelele si salile de jocuri de noroc din 37 de localitati ale judetului Hunedoara, intre care se numara orasele Vulcan, Aninoasa, Hateg si Petrila, nu mai pot functiona in spatiile interioare din cauza cresterii numarului de cazuri de infectare cu COVID-19, in ultimele 14 zile, a anuntat…

- Hotararea a fost luata luni de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) si se aplica incepand de marti, 13 octombrie, localitatile vizate fiind cele in care incidenta cumulata a persoanelor confirmate pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 trece peste pragul de 1,5 cazuri la 1.000 de locuitori, informeaza…

- Prefectura Suceava a anuntat, vineri, ca restaurantele si cafenelele din noua localitati, printre care si municipiul resedinta de judet vor fi inchise de sambata dupa cresterea numarului de cazuri de Covid-19 in aceste zone. De asemenea, masca de protectie devine obligatorie in aceste noua localitati…

- Activitatile culturale sunt interzise, pana la o noua decizie a CJSU Constanta.Astazi, 07 octombrie a.c., prefectul judetului Constanta, George Sergiu Niculescu, a convocat Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta, care s a reunit la sala "Remus Opreanu", pentru votarea hotararilor nr. 34 si 35…

- Restaurantele si cafenelele din orasul Petrila se pot deschide in spatiile interioare, in conditiile in care incidenta cazurilor de COVID-19 a scazut sub valoarea de 1,5 la mia de locuitori, a informat Primaria Petrila, pe pagina oficiala de Facebook a institutiei, noteaza Agerpres. "In urma scaderii…

- Reunit, vineri, in ședința extrardinara, Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a decis modificarea scenariilor dupa care vor funcționa, de luni, mai multe școli și gradinițe din Prahova.

- Restaurantele și cafenelele din 24 de localitați din județul Hunedoara vor ramane inchise in spațiile interioare, conform unei hotarari luate luni de Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU), in vederea limitarii infecțiilor de coronavirus. Potrivit unui comunicat al Prefecturii Hunedoara,…

- Restaurantele si cafenelele se redeschid in interior din 1 septembrie in judetele unde incidenta cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile este de maximum 1,5/1.000 de locuitori, a decis Comitetul National pentru Situatii de Urgenta. La evenimentele private in spatiu inchis pot participa 50 de persoane,…