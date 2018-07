Hunedoara redescoperă gustul bucatelor ţărăneşti Nu, nimeni nu se pregateste de razboi si femeile dacilor nu sunt aici ca sa fiarba apa pentru a-si opari dusmanii. Poiana molcoma e doar o imensa bucatarie unde focurile isca din caldari arome imbietoare la fiecare pas. O tanara cu ie mesteca cu o lingura de lemn in fiertura groasa care arata si miroase delicios: „E tocanita de pitoance, cum le zicem acia-n zona. Reteta? Se face cu unt de casa, ceapa calita, un pic de usturoi. Dupa aia se pun ciupercile un pic la calit si, cand sa-nmoaie de is aproape facute, facem un pic de sos din faina cu o tara de lapte si smantana de casa.” … Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

