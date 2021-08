Stiri pe aceeasi tema

- Activitatea de control desfașurata de ITM Argeș in luna iulie. In domeniul relatiilor de munca s-au efectuat un numar de 169 de controale și s-au aplicat un numar de 56 de sanctiuni, din care amenzi in valoare totala de 305.400 lei. Principalele domenii de activitate in care au fost constatate deficiențe:…

- Salariile compensatorii ale celor 1.477 de persoane disponibilizate din cadrul Complexului Energetic Hunedoara (CEH) vor fi virate in conturile celor in drept pe data de 5 august, a reiterat vineri administratorul special al CEH, Cristian Rosu, arata Agerpres. Acesta a fost prezent vineri…

- Activitatea de control desfasurata de ITM Arges in luna iunie. In domeniul relatiilor de munca s-au efectuat 192 de controale, s-au aplicat un numar de 51 de sanctiuni, din care amenzi in valoare totala de 873.800 lei. Principalele domenii de activitate in care au fost constatate deficiențe: comerț,…

- 13 beneficiari de venit minim garantat din Aiud nu au primit ajutorul social in luna mai deoarece nu au efectuat munca obligatorie in folosul comunitații, au anunțat reprezentanții Primariei. Persoanele apte de munca din familiile beneficiare de ajutor social primesc sprijinul comunitații doar in masura…