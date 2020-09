Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD Laurențiu Nistor, liderul pesediștilor hunedoreni, a scos la iveala astazi, 13 septembrie 2020, la Țebea, faptul ca și el și partidul lui ar urmari de multa vreme inchiderea minelor din Valea Jiului. Astfel, Laurențiu Nistor, care vrea sa ajunga chiar președinte al Consiliului…

- Cateva sute de persoane au luat parte duminica, in localitatea Tebea, din judetul Hunedoara, la manifestarile comemorative dedicate implinirii a 148 de ani de la moartea Eroului National Avram Iancu, organizatorii insistand pe respectarea masurilor de protectie sanitara pentru prevenirea infectiei cu…

- Țebea, scomemorare a 148 de ani de la moartea lui Avram Iancu Serbare la Tebea. Foto: Arhiva/I. Pintea. La Țebea, în județul Hunedoara, au loc duminica serbarile naționale care comemoreaza 148 de ani de la moartea lui Avram Iancu. Manifestarile se desfașoara cu reguli stricte, fara…

- Nascut in comuna Vidra de sus dintr-o familie de iobagi transilvaneni un pic mai instariti, Avram Iancu a urmat Facultatea de Drept la Cluj, incepand cu anul 1844. Dupa terminarea Facultatii, lucreaza un scurt timp la Sibiu la Tezauriaratul tarii si, incepand cu anul 1846 devine cancelarist la Targu…

- „Serbarile Nationale de la Tebea” vor fi organizate in acest an in data de 13 septembrie. Activitatile se vor desfasura astfel incat sa fie respectate regulile speciale de protectie sanitara si cele referitoare la numarul de participanti, stabilite de autoritatile nationale pentru aceasta…

- Continua protestele la Termocentrala Mintia Sediul Complexului Energetic Hunedoara. Foto: Arhiva/ Ilie Pintea Muncitorii de la Termocentrala Mintia protesteaza din nou astazi, pentru a treia oara în ultimele trei luni. Cei din schimbul I nu au intrat de dimineața la munca, nemulțumiți…

- Cei aproximativ 140 de angajati ai Termocentralei Mintia care marti dimineata au refuzat sa intre la lucru, cerand plata salariilor restante si un program de salvare sau de inchidere a termocentralei, au incheiat protestul in jurul orei 13.00, dupa ce au solicitat o discutie cu premierul Ludovic…

- Protestul de la Termocentrala Mintia a fost suspendat, dupa ce reprezentantii sindicatelor au transmis o scrisoare cu revendicarile lor catre Guvern si alte autoritati.Aproximativ 100 de angajati de la Termocentrala Mintia, din judetul Hunedoara, au protestat miercuri in curtea institutiei, refuzand…