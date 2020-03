Stiri pe aceeasi tema

- Pentru dezinfectarea mainilor se recomanda spalarea pe maini cu sapun timp de minimum 30 de secunde ("cam cat dureaza sa cantam primele 3 versuri din 'Desteapta-te romane!' ") sau folosirea de dezinfectant sub forma de gel (cu etanol 70-). Motivul pentru care spirtul nu este recomandat pentru dezinfectarea…

- Asociația clujeana GRAUR, care se ocupa cu depistarea cazurilor de plagiat, susține ca statul roman nu are niciun drept sa oblige la publicarea tezelor de doctorat susținute și propune o soluție in mai mulți pași care va fi inaintata Ministerului Educației.Potrivit unui comunicat transmis…

- Candidatul PLUS la Primaria Capitalei, Vlad Voiculescu, a anuntat ca, in cazul in care Birourile Nationale reunite ale USR si PLUS nu ajung la o solutie pentru desemnarea unei singure echipe la alegerile locale, va propune un referendum intern privind metoda de stabilire a candidatului comun.…

- Ziarul Unirea Lipsa de informare ucide! Ce soluție propune conducerii Spitalului Județean de Urgența un consilier local din Alba Iulia Lipsa de informare ucide! Ce soluție propune conducerii Spitalului Județean de Urgența un consilier local din Alba Iulia Intr-o postare pe pagina sa de socializare,…

- Donald Trump a propus marti o "solutie realista cu doua state" pentru solutionarea conflictului israeliano-palestinian, care conditioneaza totusi nasterea unui stat palestinian de "respingerea clara a terorismului" si mentioneaza ca Ierusalimul va ramane "capitala indivizibila a Israelului", relateaza…

- Telekom a trimis o scrisoare deschisa adresata conducerii Discovery, Victoria Davis, prin care invita Discovery la discutii si propune crearea unui extra-optiuni sau a unui pachet suplimentar in care sa fie incluse programele Discovery si Europsport.

- Telekom Romania a anuntat ca i-a transmis o solutie companiei Discovery Networks de a reintroduce canalele TV ale retelei in grila de programe, dupa ce negocierile pentru un nou contract au esuat.

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatații Horațiu Moldovan a explicat astazi, in emisiunea "Adriana Nedelea LA FIX", care au fost neregulile din sala unde pacienta a ars pe masa de operații. "A fost folosit un biocid recomandat pentru spalarea mainilor chirurgului și a personalului, nu pentru dezinfectarea…