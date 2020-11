HUMOR CU COVID-19 Traiesc ca un papa. Ies la balcon și fac cu mana la oameni. * * * Am resetat cainele, acum latra daca iese cineva din casa. * * * Din cauza inchiderii saloanelor de infrumusețare, in curand o sa ramanem fara blonde. * * * Pentru o viața sanatoasa, mutați mobila 30 de minute in fiecare zi! * * * A 19-a zi de izolare: „Eu și nevasta-mea am devenit așa buni prieteni ca era cat pe ce sa-i povestesc de amanta… * * * Acum nici certurile conjugale nu mai au farmec. Nu mai poate omul sa plece de-acasa trantind ușa. * * * Și cum e acasa? Ați rupt patul sau frigiderul? * * * Cei care nu aveți cei șapte… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

