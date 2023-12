Stiri pe aceeasi tema

- Armata israeliana a bombardat duminica Fasia Gaza, in pofida apelurilor internationale la retinere pentru protejarea civililor si pe fondul unui "blocaj" privind reinnoirea armistitiului cu miscarea islamista palestiniana Hamas, scrie AFP, conform News.ro.In cursul noptii, armata israeliana a declarat…

- Un medic de la spitalul Al-Shifa din Fașia Gaza - cea mai mare unitate medicala din enclava palestiniana - a declarat ca alimentele și apa se termina, in timp ce forțele israeliene continua sa caute in interiorul complexului spitalicesc, relateaza Sky News.Medicul Ahmed El Mokhallalati spune ca proviziile…

- Israelul a revizuit numarul persoanelor rapite de Hamas care se ridica acum la 239. Armata israeliana, care a anuntat ca operațiunile din Fasia Gaza au intrat intr-o noua etapa, a cerut Semilunei Rosii Palestiniene sa evacueze un spital aflat in apropierea actiunilor militare.

- Baza aeriana Ain al-Asad, care gazduieste fortele americane si alte forte internationale in vestul Irakului, a fost ținta unor atacuri cu drone și rachete. Armata irakiana a declarat ca a inchis zona din jurul bazei si a inceput o operatiune de cautare. Nu era inca clar daca atacurile au provocat victime…

- Israelul isi continua atacurile asupra Fasiei Gaza, in timp ce ia in considerare o incursiune terestra in Gaza, a carei populatie civila nu are unde sa fuga si nici unde sa se adaposteasca de bombe. Israelul a desfasurat 35 de batalioane in sud, gata sa intre in Fasia Gaza, daca guvernul decide acest…

- Confruntarile armate dintre Israel și gruparea Hamas continua pentru a treia zi. Luptatorii palestinieni au anunțat ca au lansat rachete asupra orașului israelian Așkelon și ca au vizat Aeroportul Internațional Ben Gurion de langa Tel Aviv. La randul sau, Israelul a afirmat ca a lovit noaptea trecuta…