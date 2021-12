Hublou / Autopersiflare marca Woody Allen

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii postului de poliție Colonești au fost sesizați in data de 27 septembrie a.c. de catre un barbat din comuna, despre faptul ca i-a fost sustrasa o bovina care se afla legata de gardul locuinței. Polițiștii au efectuat cercetari și au identificat doi barbați din comuna Plopana care, in timp…

- In urma actiunii desfasurate pe lacul Galbeni, jandarmii au depistat un barbat care pescuia cu plasa de pescuit tip monofilament, interzisa de legislația in vigoare. Pana la momentul depistarii, barbatul respectiv a reușit sa prinda de placile canalului de fuga a Centralei Hidroelectrice Galbeni, o…

- Ieri, 23 septembrie, polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Bacau, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – S.T. Bacau, au efectuat 30 de percheziții in 9 județe și in municipiul București, la domiciliile unor persoane banuite de fapte de inșelaciune cu consecințe deosebit de grave,…

- Asociația Betania, prin proiectul caritabil „Zambet de copil”, organizeaza un super eveniment in care vor fi prezenți artiști consacrați: 3 Sud-Est, Connect-R, Lora, Ionuț Galani, Provincialii, Trupa Feelings și Academia de Dans Adamas Bacau. Show-ul este progamat pentru vineri, 24 septembrie, cu incepere…

- Asociația Romano-Catolicilor „Dumitru Martinaș”, din Bacau, a marcat, sambata, 17 septembrie, aniversarea a 20 de ani de la inființare printr-un program cultural-științific. Programul a inceput cu un moment comemorativ la bustul profesorului Dumitru Martinaș amplasat chiar langa Catedrala „Sf. Petru…

- Va amintiți de lotogafii din „Odiseea”? Eu da, și intotdeauna m-am ferit de oamenii fara memorie. De cei care uita de unde se trag, ce-au trait, cine le-a marcat devenirea, destinul. Pentru ca memoria este cea mai importanta zona a constiintei de sine, si ea ne guverneaza in taina, ne hotaraste drumul…

- Fara taxa initiala de franciza, fara redevente, fara taxe de publicitate, fara bariere ȋn branduirea personala. Este bine de stiut ca societatea Apollons este configurata ca un brokeraj de francize imobiliare personale; nu este o franciza traditionala! Apollons constituie o retea cu acoperire nationala…

- La data de 13 septembrie a.c., in jurul orei 09:30, polițiștii din cadrul Politiei orasului Comanesti, in timp ce se aflau in exercitarea atribuțiilor de serviciu in zona unitaților de invațamant, au observat ca la o banca din fața unei școli erau adunate mai multe persoane, fapt pentru care s-au deplasat…