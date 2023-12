Stiri pe aceeasi tema

- In ciuda faptului ca echipamentele 5G de la Huawei au fost interzise in rețelele multor țari din Europa, in special atunci cand vine vorba despre „nucleul” infrastructurii, compania chineza are in plan sa deschida prima sa fabrica din Europa. Aici, Huawei va construi echipamente de telecomunicații,…

- Huawei va incepe anul viitor constructia primei sale uzine europeneGrupul chinez Huawei va incepe anul viitor constructia uzinei sale de echipamente de telefonie mobila din Franta, continuand planurile care vizau prima sa uzina din Europa, chiar daca unele guverne europene restrictioneaza utilizarea…

- Lamborghini a ajuns la un acord cu sindicatele pentru a introduce o saptamana de lucru de patru zile pentru cei care muncesc pe linia de producție. Anunțul a fost facut marți de sindicate și gigantul auto italian. In același timp, pentru ceilalți angajați din alte departamente se poarta discuții pentru…

- Mihai Nicuț (e-nergia.ro) Creșterea producției de energie electrica curata a contribuit la scaderea prețurilor la termen ale energiei electrice in Europa la cele mai scazute niveluri de dinainte de invazia Rusiei in Ucraina in 2022, arata Reuters. Prețurile energiei electrice de tip banda, cu ridicata,…

- Gigantul chinez de vehicule electrice BYD intentioneaza sa construiasca prima sa fabrica europeana de automobile in Ungaria, a informat sambata ziarul german Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS), transmite Reuters.Potrivit unor surse apropiate BYD, citate de publicatie, decizia a fost deja…

- Miniștrii de Interne din UE se intalnesc joi pentru a discuta despre imbunatațirea securitații in blocul comunitar dupa atacurile din Franța și Belgia, precum și despre ingrijorarile legate de posibilitatea ca razboiul dintre Israel și Hamas sa forțeze deplasari masive de persoane, scrie Reuters.Unii…

- Danemarca va relua producția de muniție dupa o pauza de 55 de ani in singura fabrica de armament din țara. Aceasta fusese dezafectata și statul a rascumparat-o de la ultimul ei proprietar, potrivit Reuters preluat de mediafax.Ministerul danez al Apararii intenționeaza sa reporneasca producția de…