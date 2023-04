Stiri pe aceeasi tema

- Grupul Huawei Technologies colaboreaza cu mai multi producatori chinezi de automobile pentru a produce masini electrice marca Aito, pentru a-si extinde prezenta in industria auto, a declarat directorul general al companiei Huawei Smart Car transmite Reuters.Huawei va face echipa cu Chery Automobile,…

- Armata chineza anunta joi ca a alungat o nava americana de razboi care a "patruns ilegal" intr-un arhipelag pe care-l controleaza la Marea Chinei de Sud, o versiune respinsa drept "mincinoasa" de catre Statele Unite, relateaza AFP. Acest incident intervine in contextul unei lupte pentru influenta intre…

- New Chinese Premier Li Qiang touted trade ties with the US and questioned the need for decoupling, a sign that Beijing may be trying to put a floor under simmering tensions with Washington, according to Bloomberg. Li said China and the US were “closely intertwined economically,” adding that both nations…

- In materialul de astazi „China la zi”, va prezentam opiniile experților chinezi cu privire la impactul „conflictului” dintre Rusia și Ucraina asupra relațiilor sino-americane și modul in care va decurge concurența intre cele doua mari superputeri, prezentate in cadrul conferinței Global Times 2023.

- SUA avertizeaza ca in prezent China ar oferi deja „asistența militara nonletala” Rusiei in razboiul din Ucraina, iar administrația de la Washington e ingrijorata de faptul ca guvernul de la Beijing ar putea lua in considerare sa ajute Moscova inclusiv cu sisteme de armament, conform unor surse diplomatice…

- In contextul confruntarii dintre China si Statele Unite privind balonul considerat de Washington un mijloc de supraveghere chinez, Reuters arata luni ca zeci de documente de la Beijing indica un interes tot mai mare pentru utilizarea tehnologiei baloanelor in scopuri militare, anunța Agerpres.…

- Potrivit relatarilor de presa de vineri, secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, iși va amana vizita in China, dupa ce un balon chinezesc de spionaj a fost detectat zburand deasupra Statelor Unite. Antony Blinken nu a vrut ca acest incident sa domine intalnirile cu oficialii chinezi, a raportat…

- Producatorul chinez de echipamente de telecomunicatii Huawei Technologies a estimat vineri ca veniturile sale au ramas stabile in 2022 comparativ cu 2021, ceea ce sugereaza ca tendinta de scadere a vanzarilor Huawei din cauza sanctiunilor americane s-a oprit, transmite Reuters. Presedintele Huawei,…