Huawei sărbătorește 1 an de la lansarea magazinului online cu premii zilnice pe huaweistore.ro Magazinul online HUAWEI Store a implinit 1 an de la lansarea sa in Romania, aniversare marcata prin campania plina de oferte speciale și surprize pentru pasionații de inovație și tehnologie, care este in continuare valabila pana pe data de 8 mai. In magazinul online sunt disponibile vouchere speciale, discount-uri și oferte de tip bundle pentru numeroase produse și accesorii Huawei. De la lansare și pana in prezent, au fost plasate peste 40.000 de comezi pe huaweistore.ro . In doar un an, huaweistore.ro a reușit sa stranga un numar semnificativ de pasionați de inovații, avand peste 130.000 de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In intervalul 18 aprilie - 26 iunie 2022, Vlad Cazino, unul dintre cele mai populare branduri de jocuri de noroc din Romania, desfașoara o noua campanie promoționala cu premii acordate prin tragere la sorți. De aceasta data, cazinoul online propune premii

- Stațiile electrice private, proiectul himera al Primariei Craiova. Proiectul municipalitații de a pune la dispoziția șoferilor care dețin vehicule electrice stații de reincarcare pare o utopie, in forma in care se dorește implementarea lui. Este vorba de cele noua stații de incarcare a autovehiculelor…

- Dragi prieteni, se implinesc doi ani de cand echipa 24Beauty a adus pe piața de beauty din Romania unele dintre cele mai bune produse de ingrijire a pielii și a parului. Pentru ca voi sunteți de fapt motivul pentru care incercam in fiecare zi sa devenim mai buni, ne-am gandit ca cel mai potrivit mod…

- Autoritatea Navala romani a tranbsmis zilele trecute ca, avand in vedere conflictul armat de pe teritoriul Ucrainei si desfasurarea de actiuni mititare in zona frontierei fluviale cu Romania, cu aprobarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, pentru prevenirea oricaror evenimente in care…

- Duminica, 27 februarie, in direct, pe Romania TV, incepand cu ora 18:30, Loteria Romana suplimenteaza fondul de castiguri al categoriei I: LOTO 6 49 100.000 de lei JOKER 50.000 de lei LOTO 5 40 25.000 leiTragerile loto se vor difuza, in direct, pe Romania TV, in cadrul emisiunii "Romanii au noroc, incepand…

- Vaccinurile anti-COVID nu sunt ”bine vazute” in Romania, insa autoritațile au reușit sa ”faca ceva” in ceea ce privește campania de vaccinare, daca peste 8 milioane de oameni s-au imunizat, a apreciat, luni seara, Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, citat de News.ro. ”Faptul…

- „Practic ce se intampla zilele acestea in Guvern si in coalitie reflecta fix ceea ce spuneam noi in momentul in care a fost votat bugetul pe anul 2022 in parlament si fix ce spuneam atunci in cadrul dezbaterilor si anume faptul ca este un buget cu cheltuieli mult sporite pentru care ne asteptam sa vina…

- Barbații din Romania cu varste cuprinse intre 35 și 54 de ani sunt victimele perfecte pentru atacatorii cibernetici, arata un studiu realizat de specialiștii instituției care se ocupa cu combaterea fenomenului in țara noatra. Cei mai mulți au fost atrași da dea click pe reclame capcana la premii in…