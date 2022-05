Stiri pe aceeasi tema

- Huawei Consumer BG lanseaza astazi cel mai recent model de smartwatch ca parte din seria GT și anume: HUAWEI WATCH GT 3 Pro. Disponibil in doua variante suprinzatoare, titan și ceramica, dispozitivul se remarca prin combinația ideala dintre design și performanța. Ceasul vine cu o noua interfața, materiale…

- Huawei Consumer BG va lansa curand seria WATCH GT cu doua noi modele de ceasuri din gama wearable. Seria WATCH GT propune dispozitivul ideal pentru cei care combina eleganța cu productivitatea in viața lor de zi cu zi. Cu ocazia lansarii produsului, Huawei a pregatit o campanie dedicata pasionaților…

- Miniștrii Energiei din Grupul celor Șapte au respins cererile președintelui Vladimir Putin ca țarile ”neprietenoase” sa plateasca pentru gazul rusesc cu ruble. De cealalta parte, Moscova transmite ca nu va furniza gaz gratuit, in condițiile in care i s-a

- Dupa ce a crescut preturile in SUA si Canada, Netflix iși scumpeste serviciile acum și in Marea Britanie si Irlanda. Britanicii si irlandezii sunt primii europeni care vor trebui sa plateasca un abonament Netflix lunar mai scump chiar si cu pana la trei euro. Pachetul Basic se va scumpi cu o lira sterlina,…

- Analistul politic român Radu Carp, dupa ce Georgia a anunțat ca va depune astazi, 3 martie 2022, cererea de aderare la Uniunea Europeana (UE), a declarat ca Republica Moldova „acum este obligata sa depuna cererea de aderare”, informeaza TRIBUNA. Într-un comentariu…

- CEO-ul Huawei Consumer Business Group, Richard Yu, vorbind intr-o prezentare video inainte de Mobile World Congress, a declarat ca produsele sunt ”o declaratie indrazneata” a conceptului sau Smart Office. Presedintele grupului de afaceri pentru consumatori din Europa de Vest al Huawei, William Tian,…