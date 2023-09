Huawei si-a unit fortele cu Chery, un brand nou in industria auto pentru a lansa un nou vehicul electric, Luxeed. Numele sau complet este Luxeed S7, un sedan care se va lansa in noiembrie si care promite sa bata Tesla Model S la fiecare specificatie, conform directorului Huawei Richard Yu. Este primul sedan electric Huawei, care pana acum s-a axat pe SUV-uri precum modelele Aito Seria M. Luxeed S7 nu e doar un sedan electric oarecare, ci unul smart, care are totusi specificatii misterioase. Masoara 4971 mm in lungime , 1963 mm in latime si 1474 mm in inaltime. Are ampatamentul de 2950 mm. Luxeed…