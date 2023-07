Huawei plănuieşte o revenire în industria smartphone-urilor 5G până la sfârşitul acestui an Huawei ar trebui sa poata achizitiona cipuri 5G pe plan intern, folosindu-se de propriile progrese in instrumentele de proiectare a semiconductorilor, impreuna cu fabricarea de cipuri de catre Semiconductor Manufacturing International Co (SMIC), au declarat trei firme de cercetare tehnologica terte, care acopera sectorul smartphone-urilor din China. Firmele, citand surse din industrie, inclusiv furnizori ai Huawei, au vorbit sub rezerva anonimatului din cauza acordurilor de confidentialitate cu clientii. Huawei a refuzat sa comenteze. SMIC nu a raspuns la o solicitare de comentarii. O revenire… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

